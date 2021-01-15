İlkadım ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ahmetcan ve 13 yaşındaki Mehmetcan Bozduman isimli 2 kardeş, her gün evlerinin önünden çöplerini alan temizlik personeli için bir sürpriz yapmak istedi.

"Bugün çöp yok, hediye var"

Kardeşler, çöplerini almaya gelen ekibe her gün yaptıkları gibi balkondan poşet sarkıttı. Her zamanki gibi çöp aldıklarını sanan temizlik personeline balkondan seslenen Bozduman kardeşler, “Bugün poşette çöp yok, bunlar sizin için hazırladığımız hediyeler” dedi.

İlkadım Belediyesi Çöp Taksi temizlik işçileri Selahattin Gündüz ve Davut Demiroğlu ise hediyeler için teşekkür etti.

"Elleriniz ayağınız dert görmesin"

Bozduman kardeşlerin temizlik işçilerine yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Tüm sene gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden çalışan tüm ağabeylerimiz. Yeni yıl sizlere ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, kazanç ve bereket getirsin. Elleriniz ayağınız dert görmesin. Bugün sizlere çöp bırakmıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi bırakıyoruz. Sağlıcakla kalın”