Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Porsuk Çayı'nda çok sayıda balık telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı'nda çok sayıda balık ölümü görüldü. Ekipler, durum üzerine numune alarak inceleme başlattı.
İlçeye bağlı Uzunburun Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.
Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.
Bölgedeki vatandaşlar, Porsuk Çayı'nda senede birkaç kez böyle olayla karşılaştıklarını söyledi.
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