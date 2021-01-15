İlçeye bağlı Uzunburun Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.

Bölgedeki vatandaşlar, Porsuk Çayı'nda senede birkaç kez böyle olayla karşılaştıklarını söyledi.