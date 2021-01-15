Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta 37 yol ulaşıma kapandı

Kurak geçen kışın ardından geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı Sivas kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana caddelere ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler tarafından temizlenen kar kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kent merkezi dışında bulunan Sivas Belediyesi Kar döküm merkezine taşınıyor.

Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, bölgede iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de 289 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönden etkiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Saat 08.00 itibarıyla merkezde 21 köy ve 47 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

Hakkari Valiliği, kapanan 289 yerleşim yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte 2 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 86 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezi de beyaza büründü.

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. İş yerlerini açmaya çalışan esnaf ise kapı önlerinde biriken karı temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 30, Malazgirt’te 19, Varto’da 25, Korkut’ta 11, Hasköy’de 1 köy olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını açıkladı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’de kar 132 köy yolunu ulaşıma kapattı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Gece de etkisini ara ara sürdüren kar yağışı nedeniyle şu ana kadar merkezde 8, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 32, Nazımiye’de 21, Hozat’ta 17, Mazgirt’te 13, Çemişgezek’te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verildiği, karayolları ekiplerinin de yollarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Erzurum

Erzurum'da dün geceden itibaren etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 73 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 15, Çayırlı'da 7, İliç'te 15, Kemah'da 60, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 90, Tercan'da 40, ve Üzümlü ilçesinde 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 14 greyder, 7 kepçe, 4 bıçaklı kamyon desteğiyle 10 ekip halinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Van

Van'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 70 ve Başkale ilçesinde 43 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 160 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışma başlattığı kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de kaldırımlarda çalışması yürüttü.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu 17 köy ve 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde yağmurun ardından oluşan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte, trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri uyardı.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ulaşıma kapanan 20 köy yolunun açılması için Karlıova Belediyesi ile Özel İdare ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Sabri Arlı, kar yağışına sevindiğini belirterek, "İlçemiz için kış mevsiminde kar olması lazım. Bölgemiz hayvancılık bölgesi olduğu için kış ayında kar olmadığı zaman kuraklık yaşanıyor. Çok şükür beklediğimiz kar geldi." dedi.

Yedisu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına Mehmetçik de destek verdi.

Siirt

Siirt'te dün kardan dolayı kapanan Pervari-Geçittepe yolu ulaşıma açıldı, yolda mahsur kalan bir araç da kurtarıldı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de belli aralıklarla yağan kardan dolayı Şirvan-Cevizlik ve Eruh-Şırnak yolunun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.