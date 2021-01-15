Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Yurdun birçok kesiminde aşırı soğuk ve kar etkili oluyor. Eskişehir de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Sabah işe gitmek ya da spor yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar güçlükler yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizlemek için uğraş verdi.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Sıcaklıkları Trafik
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