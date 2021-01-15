Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Sabah işe gitmek ya da spor yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar güçlükler yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizlemek için uğraş verdi.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.