İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonun, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik olduğu öğrenildi.

26 şüpheli adrese baskın

37 şüpheliden 11'inin yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Düzenlenen şafak operasyonu ile 18'i İstanbul olmak üzere toplam 26 şüphelinin kaldıkları adreslere baskın yapıldı.

Çok sayıda gözaltı

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun İstanbul ayağında, Kağıthane ve Ataşehir' ilçelerindeki adreslere baskın düzenlendi.

Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.