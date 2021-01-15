Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da polis ekiplerinin operasyonunda, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 63 kişi gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, tespit edilen 70 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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