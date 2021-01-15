Yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birkaç gündür devam eden kar yağışları nedeniyle bazı şehirlerde ulaşımda aksamalar görüldü.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde hissedilir derecede azalacak.

Son tahminlere göre, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

13 ilde yoğun kar bekleniyor

Kar yağışının Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Uzmanlar bu illerde yaşanlara don ve buzlanmaya karşı tedbirli ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kıyı bölgelerde rüzgarın şiddetli olması bekleniyor.

Şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı 'tedbirli olun' uyarısı

Yer yer fırtına şeklinde olabilecek rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölge bölge hava durumu

Marmara'da havanın çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege'de parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Akdeniz'de bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısının iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de yağmur bekleniyor

Batı Karadeniz'de bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da kar etkili olacak

Doğu Anadolu bölgesinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari, akşam ve gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak yoğun kar şeklinde bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.