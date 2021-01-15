İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Avrupa Yakasında, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakasında kar yağışı görülmüştü.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı.

Kar yağışının pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklıklarının ise hafta başına kadar, sıfırın altına inmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden uyarı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.