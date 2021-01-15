Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 04:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: Başakşehir - TRT Haber]
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Etkisi artıran karla karışık yağmur ve kar yağışı sonrası araçların üzeri beyaza büründü.
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.
Avrupa Yakasında, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakasında kar yağışı görülmüştü.
Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı.
Kar yağışının pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.
Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklıklarının ise hafta başına kadar, sıfırın altına inmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliğinden uyarı
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Valiliği Kar Yağışı
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