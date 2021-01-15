Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 662 parça tarihi eser ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu O.Ç'nin elinde tarihi sikkeler ve objeler olduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 409 sikke, 226 obje, 20 yüzük, 6 ok ucu, taşlaşmış ağaç fosili ve dedektör ele geçirildi.
Ekipler bir kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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