Ordu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından 3 otomobil alev aldı. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı’nda meydana geldi.
Osman Keskin yönetimindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Melih Koç idaresindeki otomobille çarpıştı.
Koç'un kullandığı otomobil de Celal Kır'ın kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen otobüse çarptı.
3 otomobil alev aldı
Kazanın ardından alev alan 3 otomobilde yaralanan Keskin ve Kır, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerden Melih Koç ise olay yerinde yanarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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