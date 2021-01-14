Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Tillo ve Baykan ilçelerine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt'in Tillo ilçesi ile Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesini ziyaret etti.
Kentteki temasları kapsamında Siirt İl Özel İdare Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada görüştüğü futbolculara milli takım forması ve kitap hediye etti.
Tillo ilçesine geçen Kasapoğlu, burada İsmail Fakirullah Hazretleri ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri türbesine ziyarette bulundu.
Tillo Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu, belediye başkanı İdham Aydın'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde de incelemede bulunan Kasapooğlu, burada amatör futbolcularla görüştü.
Kasapoğlu, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
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