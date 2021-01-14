Kentteki temasları kapsamında Siirt İl Özel İdare Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada görüştüğü futbolculara milli takım forması ve kitap hediye etti.

Tillo ilçesine geçen Kasapoğlu, burada İsmail Fakirullah Hazretleri ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri türbesine ziyarette bulundu.

Tillo Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu, belediye başkanı İdham Aydın'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde de incelemede bulunan Kasapooğlu, burada amatör futbolcularla görüştü.

Kasapoğlu, temaslarının ardından kentten ayrıldı.