Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
January 14, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 22:56
- 22:49
- 22:41
- 22:30
- 22:14
Sıradaki Haber
İstanbul'da bin metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunluluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz