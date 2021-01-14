Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartepe'de kaybolan doktor AFAD ekiplerince aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Uğur Tolun, dün aracıyla Kartepe'ye gitti.
Tolun'un en son dün öğle saatlerinde Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, arama çalışmalarına AKUT olarak 9 kişiyle katıldıklarını, bölgede yaptıkları arama çalışmasında henüz bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.
Etiketler: AFAD
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