Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Uğur Tolun, dün aracıyla Kartepe'ye gitti.

Tolun'un en son dün öğle saatlerinde Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, arama çalışmalarına AKUT olarak 9 kişiyle katıldıklarını, bölgede yaptıkları arama çalışmasında henüz bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.