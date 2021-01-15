Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 05:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da müstakil evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
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