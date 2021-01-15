Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de bir apartman ve bir mahalleye karantina kararı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir mahalle ve bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı başkanlığında toplandı.
Bulaşın önlenmesini sağlamak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kararlar alındı.
İstiklal Mahallesi Şehit Asker Kadir Taş Caddesinde bulunan Yalçın Apartmanı ile Ellek Beldesi’nde bulunan Peçenekler Mahallesi karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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