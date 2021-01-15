İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Avrupa Yakası'nda, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışının sürmesi bekleniyor

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı.

Kar yağışının pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklıklarının ise hafta başına kadar, sıfırın altına inmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

[Fotoğraf: AA]

Bursa güne karla başladı

Bursa'da birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde etkili olurken yağışın ardından Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte ayrıca sis de etkili oluyor.

Kar yağışı ile birlikte araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Öte yandan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyardı.

Eskişehir beyaza büründü

Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Sabah işe gitmek ya da spor yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar güçlükler yaşadı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizlemek için uğraş verdi.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bilecik'te kar yağışı

Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Sürücüler ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekerken İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Bölgede 3 gündür aralıklarla yağan kar, Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetre olduğu bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyararak, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.

[Fotoğraf: AA]

D-655 DÜzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezinde de sabaha karşı kar yağışı başladı.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışıyla kent merkezlerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Karla kaplanan araçlar, sürücüleri tarafından temizlenmeye çalışılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi binalarda güzel görüntüler oluştu. Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, Evliya Cami ve caddelerde kart postal görüntüler ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Kocaeli

Kocaeli'de kış turizminin önemli merkezlerinden Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak tahmin edildiği kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

İşe gitmek için sabah evden çıkan bazı vatandaşlar araçlarını ve esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Kentte bazı yerlerde sis de etkisini gösterdi.

Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler de kenti çevre illere bağlayan güzergahtaki 6 noktada kar yağışının yoğunluğuna göre tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının, kent genelinde hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşlara gece oluşacak don ile buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.