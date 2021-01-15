Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartepe'de kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Uğur Tolun, Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Tolun'u bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin başlattığı arama çalışmasına dün akşam ara verildi.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Jandarma ve polis ekiplerinin Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Etiketler: AFAD
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