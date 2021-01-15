Uğur Tolun, Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Tolun'u bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin başlattığı arama çalışmasına dün akşam ara verildi.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Jandarma ve polis ekiplerinin Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.



