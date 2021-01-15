Tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Safranbolu, kışın bir başka güzel. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklar, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Bölgede kar yağışı devam ediyor

Karabük - Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yapımını tamamladığı ve geçen yılın başında hizmete sunulan Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.