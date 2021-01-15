Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak-Ereğli kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ekiplerce otobüsten çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede seyir halindeki Ramazan D'nin kullandığı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan 15 kişi, ekiplerce otobüsten çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Zonguldak-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde 16 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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