Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, U.F, F.Y, S.K, A.K, M.V.E, Z.B ve R.C'nin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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