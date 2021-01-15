Ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, U.F, F.Y, S.K, A.K, M.V.E, Z.B ve R.C'nin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.