Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarihi heykeli satmak isterken yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi heykeli satmak isteyen şahıs suçüstü yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye'de yaşayan H.E.'nin tarihi eser niteleği taşıyan bir heykeli satmaya çalıştığını belirlendi.
Şüpheli otomobilinde müşterisi M.M.'yi beklerken suçüstü yakalandı.
Otomobilin ön koltuğunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 santimetre boyunda başsız heykel ele geçirildi.
2 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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