Yüzlerce metre yüksekte çalışmalar hız kesmiyor. Sembollerin köprüsünde inşaat planlamaya uygun ilerliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu çalışmaları tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İnşaatte yeni bir aşamaya geçildi

Kedi yolu yapımına 16 Kasım'da başlanmıştı. İşçiler, bu yol sayesinde, orta açıklıkta ve deniz üzerinde güvenli şekilde çalışabilecek.

Ana halatların çekilmesinin ardından köprü yolunun yapımına başlanacak.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşım viyadüklerinin inşaatı da tüm hızıyla sürüyor. 30 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki tabliyeler viyadük ayaklarının üzerine yerleştiriliyor.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tasarımında semboller dikkat çekiyor.

318 metrelik kuleleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini sembolize ediyor.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2 bin 23 metrelik açıklıkla inşa ediliyor. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak.

[Fotoğraf: AA]

18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilebilecek.