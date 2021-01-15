Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Aydın, 2020'nin oldukça sıcak ve kurak geçtiğine dikkat çekti.

İlde de sıcak bir dönem yaşandığını dile getiren Aydın, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2020 Aralık ayına ait açıkladığı haritada Kastamonu'nun kuraklık durumu, 'şiddetli kurak, acil durum' olarak belirtildi. 12 Ocak'ta meteorolojik verilere göre ülkemizde en yüksek hava sıcaklığı 28,8 derece ile Kastamonu'nun Cide ilçesi ile 28,5 derece ile Abana ilçesinde yaşanırken, il merkezinde de hava sıcaklığı 19,2 derece gerçekleşti" dedi.

2020'de sıcaklık, ortalamanın 5,2 derece üstüne çıktı

Kastamonu'nun 2020 yılındaki ortalama en yüksek sıcaklık değerlerinin, uzun dönem en yüksek sıcaklık değerleri ortalamasının üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında kaydedilen ortalama sıcaklık değerlerinin belirgin şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 1930-2019 sıcaklık ortalamalarıyla 2020 yılını kıyasladığımızda, geçen yılın önceki 89 yılın ortalamasının üzerinde sıcak geçtiğini görüyoruz. 1930-2019 yıllarında ocak ayı sıcaklığı ortalama 3,1 iken, 2020'de 5,2 olarak gerçekleşti."

Aydın, uzun süreli ve şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı.