Soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte yüzeyi kısmen buzla kaplı Kars Çayı'nda yabani ördekler ile bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.

Çayın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bölümünde ise genellikle gözlerden uzak yaşam süren su samurlarının buzlar arasında yiyecek aradığı görüldü. Buzun üzerinde bir süre balık avlamaya çalışıp dinlenen su samurları suya girerek gözden kayboldu.

Su samurlarının avlanma çabası, çevredekilerin ilgisini çekti.