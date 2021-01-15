İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde ailelerin evlerinde çocuklarıyla kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.

Kısa sürede büyük ilgi gören kampanya, merkeze bağlı köylerde de yoğun katılımla gerçekleşiyor.

Akşam 20.30'da televizyonlarını kapatan yöre halkı, demlenen çay eşliğinde çocuklarıyla yarım saat kitap okuyor.

Kitap okudukları anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar

Kentte 7'den 70'e her kesimin ilgi gösterdiği kampanyaya, aileler, çocuklarıyla kitap okuma anlarını fotoğraflayıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ya da sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, proje ile binlerce insana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Öğrenci ve veliler başta olmak üzere bizimle birlikte o saatte eline kitap alan okumaya başlıyor. Bu sadece öğrenci ve veli ile sınırlı kalmıyor. Şu an askeri personelden, polisten tutun, sağlıkçıya kadar her meslekten katılım var. Sayın Valimiz Hüseyin Öner de kampanyamıza dahil oldu. Yarım saat kitap okumanın ardından bize fotoğraf atıyorlar. Bu fotoğraf kareleri bizi çok mutlu ediyor."

"Aile bağlarını güçlendirmek adına kampanyayı önemsiyoruz"

"Proje sadece kitap okumayla sınırlı değil. Bu proje ile amacımız hem kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hem de aile bireylerini bir arada toplamak. Ailenin kaynaşması ve aile bağlarını güçlendirmek adına önemli görüyoruz. Bu süre zarfında ailelerin bir arada olup, okumaya birlikte başlamaları ve sanal ortamdan uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Heyecan çok üst düzeyde, katılım yoğun."

Televizyonu kapatıp kitap okuyorlar

Ortageçit köyünde yaşayan 63 yaşındaki çiftçi Mahmut Aktaş ise kampanyaya ailesiyle destek verdiğini anlattı.

"Kışın zaten evdeydik. Salgından dolayı da tamamen evde kaldık. Proje bu nedenle isabetli oldu. Çok verim aldık. Ailecek katılım sağlıyoruz. İyi de oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar, torunlar hep birlikteyiz. Bize böyle faydalı projeler lazım."

"Paragraf sorularını daha iyi anlamış oluyorum"

Aktaş'ın lise öğrencisi kızı Nazlıcan Aktaş da projenin devam etmesini istediğini söyledi.

"Üniversiteye hazırlanan biri olarak projenin çok faydasını gördüm. Çalıştığım derslere önemli katkı oldu. Paragraf sorularını daha iyi anlamış oluyorum. Ailece bir araya gelmemiz daha da önemini attırıyor."

Kampanyaya çevre illerden de katılım var.