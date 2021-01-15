Emsal kararın verildiği davada, anneleri vefat eden çocukların velayeti konusunda baba ile kızlarını kaybeden aile arasında tartışma yaşandı.

Aile Mahkemesi, 7 ile 4 yaşındaki iki çocuğun velayetini babaya verdi.

Mahkeme, çocukların babasıyla aralarında husumet bulunan anneanne ve dedenin, torunlarını yatılı olarak misafir etmesine müsaade etmedi.

Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan büyükanne ve büyükbaba, torunlarını sevmeye doyamadıklarını belirterek karara itiraz etti.

Bölge Adliye Mahkemesi, büyükanne ve büyükbabanın torunlarını yatılı misafir etme taleplerini geri çevirince büyükanne ve büyükbaba bu kez kararı temyiz etti.

Türk Medeni Kanunu'nun 325. maddesi hatırlatıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nden yıllarca torunlarına hasret kalan nene ile dedeye müjde niteliğinde bir karar çıktı. Kararda; Türk Medeni Kanunu'nun 325. Maddesindeki; ‘Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir’ ifadeleri hatırlatıldı.

Baba ve davacılar arasında anlaşmazlık bulunmasının, davacıların torunları ile kişisel ilişki kurmasına engel teşkil etmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Karar şu şekilde açıklandı:

“Annesini kaybetmiş çocukların bu eksikliğini gidermesi için büyükanne ve büyükbaba ile vakit geçirmesi ve sosyal inceleme raporunda da belirtildiği üzere kurulacak kişisel ilişkinin çocukların yas sürecindeki ruhsal durumunu da destekleyeceğinin belirlenmesi, onların yararına olacaktır. İlk derece mahkemesince kişisel ilişki süresinin düzenlenmesine karar verilmesi doğru ise de; davacılar ile iki torunları arasında dini bayramlarda ve her ayın 4. Pazar günü yatısız olarak kurulan kişisel ilişki süresinin az olduğu anlaşılmaktadır. Davacılar ile torun arasında çocukların menfaati de göz önüne alınarak, yatılı olacak şekilde daha uygun süreli ve infazda tereddüt yaratmayacak şekilde, kişisel ilişki kurulmasına karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararın kaldırılmasına 6. Aile Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

