TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde iki kafadarın kendi uçaklarını icat etmesi Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki iki kuzeni harekete geçirdi. 2 kuzen, yaz aylarında babalarının yanında çalışarak kazandıkları paralarla malzeme temin ederek kendi arabalarını üretti.

Çapa motoru kullanan iki kafadar, direksiyondan şafta kadar tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak araçlarını yaptı.

Benzinle çalışan aracın gaz pedalı da yapıldığında araç yürümeye başlayacak. Amaçlarının en kısa süre içinde araçlarını yürür hale getirmek olduğunu belirten kafadarları, büyükleriyse meraklı gözlerle izliyor.

"Onlar uçak yaptı, ben de araba yaptım"

Efe Çiğdem, Gönül Dağı dizisinden ilham aldığını anlatarak şunları söyledi:

"Bu fikri amca oğlum Muhammed Çiğdem ile paylaştım. O da 'tamam' dedi ve bizim evde böyle bir imkan olmadığı için burada yapmaya karar verdik. Arabanın şasesini toparladık sonra motorunu taktık. Debriyaj sistemi kurduk, kayış gergi sistemi şu anda pedalları yapmadığımız için gitmiyor. Sadece pedal yapma işi kaldı. Motoru ilaçlama motorunda bulunuyor. Tekerleri el arabası tekeri profil kullandım, altına saç direksiyonda yaptığım zinciri kovanın etrafında büktüm sonra kan yaptım izole bantla sardım. İzledim onlar uçak yapıyordu. Ben de 'neden araba yapamayayım?' dedim."

"Daha iyilerini yapacağına inanıyorum"

Muhammet Çiğdem ise, "İlk arabayı yaptığımızda çok küçük olmuştu o yüzden onu parçaladık parçalarını ikinci yaptığımız arabada kullandık. Bu arabamızı daha büyük yaptık. Bazen sanayiden parça topladık ilaç motoru kullandık. 1-2 hafta sürdü" dedi.

Baba Ercan Çiğdem, Efe'nin 8 yaşından bu yana elektronik üzerinde çalışmalar yaptığını vurguladı.

Malzemelerde onlara destek olduğunu anlatan Çiğdem, oğluyla gurur duyduğunu, daha iyileri yapacağına inandığını söyledi.