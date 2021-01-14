Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden dolayı zarar görmüş yaban hayvanlarını tedavi ederek doğal yaşam ortamlarına kazandırıyor.

"Tek bir bireyin dahi doğal döngüye kazandırılması büyük önem taşıyor"

Her yıl çok sayıda yaban hayvanının çeşitli nedenlerle zarar gördüğünü açıklayan Kastamonu Şube Müdürlüğü yetkilieri şöyle konuştu:

”Ülkemizde her yıl çoğunlukla insanların neden olduğu kaçak avlanma, araba kazası, doğaya bırakılan zararlı atıklar gibi etkenlerle yaban hayvanları zarar görerek yaşamlarını yitiriyor. Yaban hayvanlarının gelecek nesillere ulaşması ve türlerin korunması bakımından tek bir bireyin dahi doğal döngüye kazandırılması büyük önem taşıyor.”

79 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı

Bu kapsamda geçen yıl, kaya kartalı, kızıl şahin, balıkçıl gibi çok sayıda kuş türü ile karaca, geyik, tilki gibi memeli türlerinin de içinde bulunduğu 79 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanarak yaşam alanlarına bırakıldığı söylendi.

Vatandaşların duyarlı yaklaşımları ve ekiplerin çalışmaları ile zarar gören yaban hayvanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların 2021 yılında da devam edeceği açıklandı.

