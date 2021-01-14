Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tehdit altındaki Hint gergedanı doğum yaptı
Polonya'da bir hayvanat bahçesinde nesli tükenmekte olan Hint gergedanı dünyaya geldi.
Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Hayvanat Bahçesi’ndeki doğumla Hint gergedanı nesline umut olacak bir yavru dünyaya geldi.
Yetkililer, anne Maruska ve baba Manas'tan dünyaya gelen dişi yavru gergedanın 6 Ocak'ta doğduğunu duyurdu.
Vahşi doğada yaklaşık 3 bin 600 Hint gergedanının kaldığı ve dünyada sadece 86 hayvanat bahçesinin nesli tükenmekte olan türü barındırdığı biliniyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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