Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Hayvanat Bahçesi’ndeki doğumla Hint gergedanı nesline umut olacak bir yavru dünyaya geldi.

Yetkililer, anne Maruska ve baba Manas'tan dünyaya gelen dişi yavru gergedanın 6 Ocak'ta doğduğunu duyurdu.

Vahşi doğada yaklaşık 3 bin 600 Hint gergedanının kaldığı ve dünyada sadece 86 hayvanat bahçesinin nesli tükenmekte olan türü barındırdığı biliniyor.