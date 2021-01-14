Arama kurtarma ekipleri, bugün yürütülen çalışmalarda bulunan ceset parçaları ile uçak kalıntılarını başkent Cakarta’da liman bölgesinde oluşturulan kriz merkezine getirdi.

Zaman zaman hava koşulları ve denizdeki dalgalar nedeniyle arama faaliyetlerinde aksamalar yaşanıyor.

4 binden fazla kişi görev alıyor

Çalışmalar 4 bin 100 personelin katılımıyla geniş bir alanda 53 gemi, 18 bot ve 13 helikopterle sürüyor.

Yetkililer, kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci kara kutuya henüz ulaşılamadığını bildirdi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılan hostes Okky Bisma’nın cenazesi bugün toprağa verildi.

Kalkıştan 5 dakika sonra iletişim kopmuştu

"SJ182" sefer sayılı uçakla iletişim, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra kesildi.

Uçakta 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Enkaz dağıldı

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını duyurmuştu.