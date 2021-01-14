Çin basınında çıkan haberlere göre, Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde, Aralık 2019'da alınan kan örneklerinde COVID-19'a özgü IgG antikorlarının varlığı tespit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü araştırmanın sonucunda, Aralık 2019-Haziran 2020 arasında Dang hummasına neden olan Dang virüsü ve Chikungunya virüsüyle enfekte olduğundan şüphelenilen hastalardan toplanan 7 bin 370 kan örneğinin 210'unda IgG antikorları görüldü.

Bu örneklerden 16'sının ise 26 Şubat 2020'de Brezilya'da resmi olarak doğrulanan ilk COVID-19 vakasından çok daha önce, 18 Aralık 2019 tarihinde alındığı, bunun da koronavirüsün ülkede o dönemde yayılmaya başladığına işaret ettiği açıklandı.

Bakanlık, bir hastanın COVID-19 ile enfeksiyonundan sonra IgG antikorlarının tespit edilebilir seviyeye ulaşmasının yaklaşık 20 gün sürdüğüne, bu nedenle vakaların, 2019 yılı kasım ayı sonuyla aralık başında ortaya çıkmış olabileceğine dikkati çekti.

Brezilya'da Santa Catarina eyaletinin başkenti ve en büyük ikinci şehri Florianopolis'te Kasım 2019'da toplanan kanalizasyon suyu örneklerinde, 2020 yılında yapılan incelemede, COVID-19 izlerine rastlanmıştı.