Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen bin 912 COVID-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 494 bin 605'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 739'a, iyileşenlerin sayısı ise 459 bin 252'ye yükseldi.

Yetkililer, BioNTech firmasının ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı. Ülkede şubatta aşılamanın başlaması bekleniyor.

Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka koronavirüs aşısını güvenceye almak için anlaşma imzalamıştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 813 koronavirüs vakasıyla toplam sayı 525 bin 723'e çıktı.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 849'a ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 COVID-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar 59 bin 29 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 722 kişi iyileşti.

Yetkililer, dün, ülkede 6 bin 200 kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını açıklamıştı.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 9 bin 415'e yükseldi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 161 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da COVID-19 bulaşan 8 bin 631 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland COVID-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 12'si yurt dışı kaynaklı, 271 vakaya rastlandı. Son 24 saatte iki kişinin hayatını kaybettiği ülkede, şimdiye kadar 69 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 11 bin 262 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 7 bin 660 kişi sağlığına kavuştu.

