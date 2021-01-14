Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de "Koçivara" neşesi
[Fotoğraf: İHA]
Artvin’de unutulmaya yüz tutmuş "Koçivara" oyunu pandemi döneminde yeniden oynanıyor. Köylüler bu oyunun streslerini azalttığını söylüyor.
Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde orta yaş grubu vatandaşlar çocukken oynadıkları “Koçivara” isimli tahterevalliye benzer oyunu, köyün meydanında kendi imkanlarıyla kurarak oynadılar.
Tarihi oldukça eskilere dayanan bölgelere göre farklı isimlerin takıldığı "Koçivara"oyunu kendi etrafında alçalıp yükselen bir tür tahterevalli oyunu.
Yanıklı köyü sakinleri pandeminin stresini "Koçivara" ile atıyorlar
Köyde yaşayanlar tarafından hazırlanan düzenekle kalasın iki ucuna asılan kişiler, birbirlerini havalandırarak aynı zamanda düşürmeye de çalışıyor. Denge gerektiren oyun köy sakinleri tarafından yaşatılmaya çalışıyor. Köylüler özellikle pandemi sürecinde bu oyunun streslerini azalttığını söylüyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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