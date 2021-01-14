Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde orta yaş grubu vatandaşlar çocukken oynadıkları “Koçivara” isimli tahterevalliye benzer oyunu, köyün meydanında kendi imkanlarıyla kurarak oynadılar.

Tarihi oldukça eskilere dayanan bölgelere göre farklı isimlerin takıldığı "Koçivara"oyunu kendi etrafında alçalıp yükselen bir tür tahterevalli oyunu.

Yanıklı köyü sakinleri pandeminin stresini "Koçivara" ile atıyorlar

Köyde yaşayanlar tarafından hazırlanan düzenekle kalasın iki ucuna asılan kişiler, birbirlerini havalandırarak aynı zamanda düşürmeye de çalışıyor. Denge gerektiren oyun köy sakinleri tarafından yaşatılmaya çalışıyor. Köylüler özellikle pandemi sürecinde bu oyunun streslerini azalttığını söylüyor.