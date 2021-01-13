Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hatay’da bir hastanede tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki İlayda Tunç’a, hava ambulansıyla getirildiği Kayseri Şehir Hastanesi’nde ‘Guillain-Barre’ teşhisi kondu.

[Fotoğraf: İHA]

İlayda’nın 3 ay süren tedavisiyle ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Adem Dursun, küçük kıza daha önce yanlış teşhis konduğunu söyledi.

Dursun, “Hastamız ilk hastanemize geldiğinde kollarını ve ayaklarını oynatamayan, soluk dahi alamayan bir hastamızdı. Hastanemizde uyguladığımız tedaviler ile hastamızı yürür ve kendi başına nefes alabilir vaziyette taburcu ediyoruz. Şu anda onun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]