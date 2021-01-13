Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, pompalı tüfek, uzun namlulu silah ile tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.