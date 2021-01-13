Uludağ'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sabaha karşı etkisini arttıran karın kalınlığı pistlerde 40 santimetreye ulaştı.

Uludağ’a gelen günübirlikçiler ile otellerdeki tatilciler, karın keyfini yaşamaya başladı. Çocukların gönüllerince oynadığı kar yağışıyla birlikte bugün başta Beceren ve Karkay olmak üzere pistlerin kademeli olarak açılacağı söylendi.

" Herkes çok mutlu "

Uludağ'daki otellerin sosyal medya yöneticiliğini yapan Oğuz Sönmez, son yılların en kurak günleri yaşanırken yağan karın sevindirici olduğunu söyledi:

“Kar yağışı dün gece başladı. Gerçekten hem kayakseverler hem Bursa halkı çok mutlu oldu. Çünkü kurak bir dönemdeyiz. Şimdi kayak pistlerinin kademeli bir şekilde açılması planlanıyor. Öğle sonrası merkezi pistler, kullanıma açılacak.”

Sıcaklık eksi 13'e düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da bugün en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.