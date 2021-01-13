Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde bir şahsın, Gölbaşı ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri takibe aldıkları şahsın içinde bulunduğu otobüsü Gölbaşı ilçe girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği ‘Manken’ otobüsün bagajında arama yapan jandarma ekiplerine eşlik etti. Şahsın üzerinde ve otobüste yapılan aramada 1 kilo 840 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı, Adli işlemler sürüyor.