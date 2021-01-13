Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki dağlık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kara hasret kaldı.

İlçeye bağlı Aşıklı köyünde yaşayan Yüksel Erdoğan, Kardelenlerin genelde bahar başında açtığını ancak bu yıl çok erken uyandığını anlattı:

"Her sene mart ayının ortalarında kar içinden ince ince çıkardı. Çiçekleri beyaz olduğu için kardan ayırt etmek zor olurdu. Karlar eridikçe daha belirgin olurdu. Bu sene çok farklı oldu."Kardelenlerle birlikte baharın geldiğini anlardık. Yavaş yavaş diğer çiçekler de açardı. Bu sene havaların böyle gitmesi nedeniyle karsız kardelenler oldu. Hiç kar yağmadan kardelenler çiçek açtı."

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise hava sıcaklıklarının herkesi kaygılandırdığını söyledi:

"Şu anda en büyük eksiğimiz kar ve yağış. Topraklarımız susuz, kardelenlerimiz karsız. Kardelen çiçeği adı üstünde kar delen. Baharın müjdecisi bir çiçek, karla birlikte açan ilk çiçek kardelendir. Kardelenin çıkmaması gereken bu mevsimde çevre kardelenlerle doldu."