Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuklardan verimli enerji çağrısı
Türkiye’nin farklı yerlerindeki çocuklar, enerji verimliliğine dikkat çekmek için video klip hazırladı. Klipte enerjinin doğru kullanılması çağrısı yapıldı.
Enerji kullanımına dikkat çekmek için Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuklarla video çekildi. Kamera karşısına geçen çocuklar, enerjiyi verimli kullanma çağrısı yaptı.
“Yarının enerjisini bugünden tüketme” diyen çocuklar, “Bizim dünyamızda misafir olduğumuzu unutmayın. Evimizde verimli lamba kullanalım. Enerjini verimli kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın” dedi.
Çocuklar, evde enerjinin doğru kullanımı konusunda da uyardı. Minikler, “Doğal gaz peteklerinin önünü boş bırakalım, enerjiyi verimli kullanalım” çağrısında bulundu.
Etiketler: Enerji Tasarrufu
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