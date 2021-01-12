Enerji kullanımına dikkat çekmek için Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuklarla video çekildi. Kamera karşısına geçen çocuklar, enerjiyi verimli kullanma çağrısı yaptı.

“Yarının enerjisini bugünden tüketme” diyen çocuklar, “Bizim dünyamızda misafir olduğumuzu unutmayın. Evimizde verimli lamba kullanalım. Enerjini verimli kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın” dedi.

Çocuklar, evde enerjinin doğru kullanımı konusunda da uyardı. Minikler, “Doğal gaz peteklerinin önünü boş bırakalım, enerjiyi verimli kullanalım” çağrısında bulundu.

