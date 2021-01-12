Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaralı köpeği veterinere yetiştirdi
Karabük'te bir sürücü, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Ama çoğu kişinin yaptığı gibi arkasını dönüp gitmedi. Yaralı hayvanı veterinere götürdü, tedavisini yapılırken başından ayrılmadı.
Karabük'te bir köpek aniden yola fırladı. Sürücü Mehmet Eren, frene bassa da duramadı. Köpek, aracın altında kaldı.
Ancak sürücü, onu orada bırakıp gitmedi. Çevredekilerin de yardımı ile yaralı köpeği aracın altından çıkarıldı.
Başından ayrılmadı
Eren, köpeği örtüye sararak veterinere götürdü. Köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı.
Eren, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldular onlar da. Beraber alıp sonuçta bir candır. Veteriner kliniğine geldik inşallah bir şeyi yoktur." dedi.
Sol ön ayağında kırık tespit edilen köpek, tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik
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