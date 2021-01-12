Karabük'te bir köpek aniden yola fırladı. Sürücü Mehmet Eren, frene bassa da duramadı. Köpek, aracın altında kaldı.

Ancak sürücü, onu orada bırakıp gitmedi. Çevredekilerin de yardımı ile yaralı köpeği aracın altından çıkarıldı.

Başından ayrılmadı

Eren, köpeği örtüye sararak veterinere götürdü. Köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı.

Eren, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldular onlar da. Beraber alıp sonuçta bir candır. Veteriner kliniğine geldik inşallah bir şeyi yoktur." dedi.

Sol ön ayağında kırık tespit edilen köpek, tedavi altına alındı.