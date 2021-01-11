Yozgat’ta yaşayan 28 yaşındaki Muammer Ceylan, 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarıyla Kars’ın Sarıkamış ilçesinde girdiği çatışmada boynundan yaralandı.

Çatışmada aldığı kurşun yarasıyla omurilik felci olan Muammer Ceylan, 6 ay boyunca Ankara’daki Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü.

50-100 arası tablo yaptı

Fizik tedavi sayesinde ellerini kullanmaya başlayan Ceylan, tedavi sürecinde doktorların da tavsiyesiyle rehabilitasyon merkezinin atölyesinde filografi sanatı ile ilgilenmeye başladı.

Tedavi sürecinin ardından hobi olarak başladığı filografi sanatıyla hayata tutunan Ceylan, evinde kısıtlı imkanlarla bu zamana kadar onlarca Türk bayrağı, üç hilal, sancak temalı tablolar oluşturdu.

“3,5 yıldır da bu sanatla ilgileniyorum. Bu zamana kadar 50 ile 100 arası tablo yaptım. Hepsi de birbirinden değerli bayraklar, sancaklar, üç hilaller. Gerçekten bana zevk veriyor, huzur veriyor. En azından evde boş boş oturmak yerine bir uğraşım olduğunun farkına varıyorum. Bütün engelliler bir sporla uğraşla kendilerini motive etmeli. Ben yapım gereği çalışmayı seven bir insan olduğum için boş duramıyorum. Siparişler geliyor, yeri geliyor siparişlere bile yetişemiyorum."

Atölye bulmak istiyor

En fazla atölye konusunda sıkıntı yaşadığını da söyleyen Ceylan, “Artık bir atölye ihtiyacı doğmaya başladı. Çarşıda uygun yerler arıyorum ama maalesef bulamadım. Artık evde yapamaz hale geldim. Komşularım haklı olarak rahatsız oluyorlar. Arkadaşlarımın sanayi sitesinde dükkanları var oraya gidiyorum, orada yapmaya çalışıyorum. En başta bir atölyeye ihtiyacımız var yetkililerin desteğini bekliyorum” dedi.