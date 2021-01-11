Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hayvan barınağının özel misafiri: Düldül
Ankara'da sokak köpeklerinin bulunduğu bir hayvan barınağınının 'Düldül' isimli misafiri sokakta yaralı ve yorgun halde bulundu. Yeni arkadaşlarına hızlıca uyum sağlayan 'Düldül' yeni bir yuvaya kavuşmuş oldu.
Sokaklarda aç susuz dolaştı, çaresizliği, belediye ekipleri ile karşılaşınca son buldu. Sahipsiz at koruma altına alındı.
Bir buçuk yaşındaki at hem yuvaya hem de bir isme kavuştu. Koruyucuları ona Düldül adını verdi.
Düldül yeni yuvasında yeni arkadaşlar da edindi. Çoğunlukla köpeklerin bulunduğu bakım merkezindeki yeni hayatına kolayca uyum sağladı.
Veteriner Ahmet Esen, "Yorgun ve bitkindi. Aç ve susuzdu. Yaraları vardı onların tedavisini yaptık sonra da barınağımızda rehabilite ettik" dedi.
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