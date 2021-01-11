Sokaklarda aç susuz dolaştı, çaresizliği, belediye ekipleri ile karşılaşınca son buldu. Sahipsiz at koruma altına alındı.

Bir buçuk yaşındaki at hem yuvaya hem de bir isme kavuştu. Koruyucuları ona Düldül adını verdi.

Düldül yeni yuvasında yeni arkadaşlar da edindi. Çoğunlukla köpeklerin bulunduğu bakım merkezindeki yeni hayatına kolayca uyum sağladı.

Veteriner Ahmet Esen, "Yorgun ve bitkindi. Aç ve susuzdu. Yaraları vardı onların tedavisini yaptık sonra da barınağımızda rehabilite ettik" dedi.