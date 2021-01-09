Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kartaltepe Parkı'nın 450 metrekarelik bölümü evcil hayvanlar için ayrıldı. Onların ihtiyaçlarına göre düzenlendi.

Bu sayede parkta köpekler özgürce koşuyor. Sahipleri de gönül rahatlığıyla can dostlarını serbest bırakıyor. Evcil hayvan oyun parkı, hem köpeklere hem sahiplerine keyifli zaman geçirme imkanı sağlıyor. Köpekler, eğitim için kurulan parkurlarda da eğlenerek öğreniyor.

Hayvan sahibi Burcay Irgaş, parkta evcil hayvanları rahat bir şekilde gezdirebildiklerini söyleyerek, "Hayvanın gelişimi için çok yararlı oluyor in, kalk, zıpla her türlü komutu öğretebiliyorsunuz" dedi.

Evcil hayvan oyun parkının müdavimleri sadece köpekler değil, bazı kediler de parkta köpekler ile dostça vakit geçiriyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Ata Çalapkulu