Bitlis’te soğuk hava ile birlikte oluşan sis, yüksek rakımlı bölgelerde eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Ovası ve Atatürk Dağı yoğun sis bulutunun altında kaldı.

Doğa gezginleri ve fotoğrafçılar, Tatvan’da bulunan taşlı tepe mevki ile Nemrut Krater Dağı’na çıkarak sis bulutu ile ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkardı.

Haber, kamera: Özkan Olcay