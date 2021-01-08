Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sis altında Rahva Ovası ve Atatürk Dağı
Bitlis'te bulunan Rahva Ovası ve Atatürk Dağı, sis bulutu altında kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Bitlis’te soğuk hava ile birlikte oluşan sis, yüksek rakımlı bölgelerde eşsiz manzaralar oluşturuyor.
Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Ovası ve Atatürk Dağı yoğun sis bulutunun altında kaldı.
Doğa gezginleri ve fotoğrafçılar, Tatvan’da bulunan taşlı tepe mevki ile Nemrut Krater Dağı’na çıkarak sis bulutu ile ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkardı.
Haber, kamera: Özkan Olcay
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