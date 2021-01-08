Fatma-Fatih Özhöbek çifti, koronavirüse yakalandıktan sonra tedaviyle hastalığı yendi. Çiftin kızları Zeynep de bir süre sonra koronavirüse yakalandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Zeynep'de MİS-C geliştiği belirlendi. Durumu ağır olan Zeynep, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınarak, solunum cihazına bağlandı.

Yaklaşık 10 gün süren tedaviyle hastalığı yenen Zeynep'in, çocuk hastalıkları servisinde tedavisi sürüyor. Küçük Zeynep'in birkaç gün daha hastanede misafir edileceği öğrenildi.

"Aileler dikkatli olmalı"

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serkan Özsoylu, Zeynep'in kalbinin çok hızlı atması ve solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle solunum cihazına bağladıklarını belirtti.

Özsoylu, "Tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileştiğini görünce solunum cihazından çıkardık ve kalp kasının eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçte çocukların da erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk. Akut dönemde olmasa bile çocuklar birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Şu an çocuğumuz çok iyi” şeklinde konuştu.

Dr. Özsoylu, aileleri çocuklarda koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra dikkatli olmaları ve farklı semptomlar görüldüğünde mutlaka doktora başvurmaları yönünde uyarıyor.

“Küçük Zeynep’le hayalimiz yan yana flüt çalmak”

Zeynep'e müzik çalarak moral veren Dr. Adem Dursun ise, "Pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Zeynep'le sohbetimiz esnasında enstrüman çaldığını öğrendik. O da benim yan flüt çaldığımı öğrenince benden kendisine bir parça çalmamı rica etti. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

