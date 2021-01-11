Dosya haber dalında TRT Haber muhabiri Kemal Gümüş, diplomasi dalında ise TRT Haber Brüksel Muhabiri Döndü Sarıışık ödül aldı.

TRT Belgesel'de yayınlanan "Hastane İstanbul-Korona" adlı yapım da ödüle değer görüldü.

TRT, üç kategoride ödül aldı

Dosya haber alanında, TRT muhabiri Kemal Gümüş ödül aldı:

"Dosya haber hazırlamak, orjinal özgün bir bakış açısıyla bu gerçekleri halka anlatmak çok kıymetli. Bu aşamada da bize bir nebze de motivasyon verdiği için BEM-BİR-SEN'e çok teşekkür ediyorum"

TRT Haber'in Brüksel Muhabiri Döndü Sarıışık ise diplomasi alanındaki ödülün sahibi oldu:

"Burada sadece uluslararası gelişmeleri değil, aynı zamanda Belçika dışındai Hollanda, Fransa, Lüksemburg gibi civar ülkelerde Türk toplumunun da sesi olmaya çalışıyoruz"

Bir diğer ödül de TRT Belgesel'de yayınlanan salgın sürecinin hastanedeki boyutunu anlatan yapıma verildi:

TRT Belgesel Yapımcısı Halis Cahit Kurutlu açıklamasında şöyle söyledi:

"Ödüle layık görülen Hastane İstanbul-Korona belgeselimiz de bu salgınla mücadelede sağlık emekçilerinin verdiği destansı mücadeleyi konu ala bir belgesel"