Fuat Karakuş, 2017 yılında sıfır kilometre araç aldı. Bedelini de aracı teslim almadan ödedi. Aracı teslim almaya gittiğinde ise boyalı olduğunu fark etti.

Fuat Karakuş, aracın değiştirilmesini istedi. Ancak bu talebi karşılık bulmadı. Aracı, hasar olduğuna dair tutanak tutturduktan sonra teslim aldı.

Ayıplı araçlar için ilginç protesto

Mağdur Karakuş, sorunun çözülmemesi nedeniyle, aracının arka camına, ‘Satın aldığım sıfır araç ayıplı çıktı’ yazdı. Yaklaşık 1 yıldır da trafikte bu şekilde araç kullanıyor.

Tıpkı Adana’da başka bir otomobil firmasıyla benzer sorunlar yaşayan diğer tüketici gibi.

Sıfır kilometre bile olsa ekspertize göstermek gerekiyor

Mahkeme sürecine taşınmış, birçok vaka bulunuyor. Peki, sıfır kilometre ayıplı araçlara karşı neler yapılabilir?

Uzmanlara göre, sıfır kilometre bile olsa aracı ekspertize göstermek gerekli.

Avukat Hande Simge Topal, bu tarz mağduriyet yaşayanların haklarının bulunduğunu hatırlatarak, “Ayıpsız onarım hakkı, bedelde indirim hakkı ve ayıpsız misliyle değişim hakkı. Firmanın yapmamak gibi bir seçeneği yok” diyor.

