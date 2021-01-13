Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, dedektör köpekler kullanılarak yapılan aramada, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, 80 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, arama dedektörü, 3 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.
Malzemelere Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Sigara Kaçakçılık
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