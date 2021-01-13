Kumluca’da ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen bahar havası etkisini sürdürüyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların bazıları çiçek açarken bazıları ise meyve verdi.

Evinin bahçesindeki kış ortasında meyve veren elma ağaçları nedeniyle şaşkınlık yaşayan Ahmet Kavacık, bu durum nedeniyle yaz mevsiminde meyve yiyemeyeceklerini tahmin ettiklerini ve ağaçların hala çiçeklenmeye devam ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

“Suyu tasarruflu kullanmalıyız”

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, kuraklığa karşı su tasarrufu yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Kış gelmediği için haziranda temmuzda olgunlaşan elmalar ocak ayında olgunlaştı. Kış yaşamadık. Hava sıcaklığı düşmedi. Kış yaşamadığımız için haziran, temmuzda yiyecek olduğumuz elmalar nerdeyse hasada hazır hale geldi” dedi.