Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,6 derece olarak kaydedildi. Bu yıl aralık ayı ortalama sıcaklığı ise 7,2 derece oldu.

Aralık ayında en yüksek sıcaklık 25 dereceyle İskenderun'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 27,8 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu Bölgelerinin genelinde, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Ceylanpınar'da ve yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Marmara'da en yüksek sıcaklık Kocaeli'de

Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,9 derece iken, geçen ay 10,5 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,2 derece olarak Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 22,8 dereceyle Kocaeli'de hissedildi.

Ege'de ortalama sıcaklık 10,4 dereceye çıktı

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Yatağan çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,9 dereceden 10,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,1 derece olarak Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık 22,2 dereceyle Marmaris’te tespit edildi.

Akdeniz'de en yüksek sıcaklık İskenderun'da

Akdeniz Bölgesi'nde ise aralık ayındaki ortalama sıcaklık Kahramanmaraş, Antakya, Göksun, Tefenni, Elmalı, Mut çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,9 dereceyken, bu yılın aralık ayında 11,2 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,8 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 25 dereceyle İskenderun’da yaşandı.

İç Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 derece

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Sivas, Kayseri, Ulukışla çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 1,1 dereceyken, bu yılın aralık ayında 4,2 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 derece olarak Pınarbaşı'nda, en yüksek sıcaklık ise 15,8 derece olarak Aksaray’da belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, İspir, Oltu, Nallıhan ve Zile çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,7 derece iken, sıcaklık geçen ay 7,5 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 23,1 dereceyle Hopa’da yaşandı.

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Erzurum'da

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, Sarız çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer yerlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 1,8 derece iken, geçen ay sıfırın altında 0,1 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,8 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 14,5 dereceyle Palu’da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Ceylanpınar ve Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,2 dereceyken bu yıl 7,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,5 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 21,2 dereceyle Ceylanpınar’da kaydedildi.